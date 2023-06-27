В Курбан-байрам в Набережных Челнах автобусы начнут ездить с 4 утра

В мечетях Набережных Челнов пройдут праздничные намазы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 28 июня, в честь праздника Курбан-байрам в мечетях Набережных Челнов с 5 до 6 часов утра пройдут праздничные намазы. В связи с этим автобусы по проспектам города начнут ездить в этот день уже с 4.00, передает пресс-служба местной мэрии.

Ранее мы рассказывали, что в Набережных Челнах саперы проверят места празднования Курбан-байрама. Следить за безопасностью также будут полицейские и сотрудники Росгвардии.

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