В Татарстане проходят курсы преображения мам, воспитывающих детей с ОВЗ

Завершается реализация проекта Курсы обновления и преображения мам, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью «Перезагрузка» при поддержке Фонда президентских грантов.

Цель проекта - улучшение психического и физического здоровья, жизненной мотивации, личностного роста и профориентации мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и прибывших из ДНР и ЛНР.

Реализация проекта проходит в несколько этапов:

1. Проведение комплексных индивидуальных и групповых онлайн занятий с психологом;

2. Создание новых направлений: онлайн-встречи с тренером по йоге и гимнастике, деловые встречи с успешными бизнесменами по открытию собственного дела, онлайн-тренинги по темам: «Навыки управления домом, бюджетом семьи»; «Навыки трудоустройства».

3. Проведение практикумов-тренингов по раскрытию своей женственности, развитию личных качеств «Осознанность. Обучение.Этика» с эмбодимент коучем-тренером;

4. Продолжение деятельности швейной мастерской по изготовлению «особых постельных принадлежностей» для детей с ограниченными возможностями здоровья;

5. Встречи с органами государственной власти по вопросам доступности среды, дополнительного образования для детей с ОВЗ;

6. Организация совместного досуга мам и детей с ограниченными возможностями здоровья: организация и проведение благотворительного обеда, приуроченного ко Дню защиты детей.

Так же, в рамках проекта открылся инклюзивный центр «Все для детей» со швейной мастерской и коворкингом, где мамы особенных детей смогут работать, пока их дети находятся под присмотром специалистов. Новое пространство посетили глава Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Минтруда республики Эльмира Зарипова и глава Минобразования Татарстана Ильсур Хадиуллин.