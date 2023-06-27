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НовостиНедвижимость27 июня 2023 12:57

В Казани на месте «Кырлая» может появиться парк 1100-летия принятия ислама

Ранее здесь отказались строить Соборную мечеть
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Пока что вопрос остается нерешенным.

Пока что вопрос остается нерешенным.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Казани на месте парка аттракционов «Кырлай» может появиться парк 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Ранее на этой территории из-за ряда причин отказались строить Соборную мечеть.

В общественном пространстве могут построить небольшую мечеть или место с копиями самых больших и интересных мечетей мира. Пока этот вопрос решается, рассказал мэр Казани Ильсур Метшин в ходе встречи с мусульманским духовенством в Ратуше.

До этого мы рассказывали, как пройдет предстоящий Курбан-байрам в Казани 2023.

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