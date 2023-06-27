Названы самые популярные экстерриториальные услуги МФЦ по Татарстану

Экстерриториальные услуги в МФЦ назвали главным новшеством года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор МФЦ по Татарстану Ленара Музафарова назвала самые популярные экстерриториальные услуги, за которыми местные жители обращаются в центр.

Наиболее востребованными оказались услуги, связанные со строительством, с выделением земельного участка, которыми можно воспользоваться в любом МФЦ вне зависимости от места жительства.

В перечень вошли такие услуги, как присвоение, изменение и аннулирование адресов; предоставление земельного участка в муниципальной собственности; уведомление об окончании стройки объекта ИЖС или садового дома; утверждение схемы расположения земельного участка или земель на кадастровом плане территории.

По мнению Музафаровой, предоставление экстерриториальных услуг в Татарстане - самое главное новшество года в МФЦ.

Ранее стало известно, что Татарстан останется без богатого урожая пшеницы из-за засухи.

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