Из-за засухи Татарстан останется без богатого урожая пшеницы

На то, что урожай пшеницы в текущем году будет не лучшим, указывает и высота стеблей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане богатого урожая пшеницы в этом году не будет, предупреждают аграрии. Причиной стала погода – сначала ранняя весна, а затем заморозки, длительная засуха и град.

«Я в прошлом году яровой пшеницы получал 30 центнеров. В этом году ожидаю 15 центнеров. Потому что зимой влаги мало было, а летом почти вообще не было», - рассказывает фермер из Пестречинского района Харис Ибатуллин.

На то, что урожай пшеницы в текущем году будет не лучшим, указывает и высота стеблей. Сейчас они должны быть минимум 70 см, а на самом деле - 30-40 см, сообщает «Вести Татарстан». Особенно сложная обстановка в Сармановском, Тукаевском и Черемшанском районах Татарстана.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане из-за заморозков под угрозой урожай картофеля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram