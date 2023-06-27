В Казани временно ограничат движение по улицам Петербургской и Островского

Ограничение движения продлится с 9 июля по 7 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани почти на месяц перекроют участок дороги в Вахитовском районе. Здесь будут переустраивать сети кабельной канализации.

Ограничение движения продлится с 9 июля по 7 августа на участке от улицы Петербургской до улицы Островского, возле дома №86а по улице Петербургской.

Комитет внешнего благоустройства Казани просит водителей заранее выбирать маршрут, а также следовать временным знакам.

Напомним, в Казани из-за международного ралли «Шелковый путь» перекроют ряд дорог.

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