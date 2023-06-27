В 2023 году технической коноплей засеяли порядка 150 гектаров земли в Татарстане. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году в Татарстане запустят первый в России завод по переработке технической конопли. На предприятии будут производить кормовые добавки и корма с использованием лубяных культур.

Один из блоков глубокой переработки лубяных культур уже построен в Бугульме и ожидает запуска. Об этом рассказал «РБК-Татарстан» гендиректор Ассоциации коноплеводов и переработчиков конопли Динар Шакирзянов.

В 2023 году технической коноплей засеяли порядка 150 гектаров земли на границе Нижнекамского и Заинского районов Татарстана, а еще через год этот показатель планируют увеличить до 2 тысяч гектаров.

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