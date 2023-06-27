Жители Казани назвали своих детей Нурланом и Далиной

В Казани за прошедшую неделю на свет появилось 415 детей Фото: Иван ВИСЛОВ

Среди самых редких имен для новорожденных в Казани - Мурад, Нурлан, Марс, Радмира, Инесса и Далина. Чаще всего детей называли Мирон, Амир, Роман, Павел, Алиса, Ева, София, Айлин.

В Казани за прошедшую неделю на свет появилось 415 детей: 219 мальчиков и 196 девочек. Наибольший вес при рождении составил 5170 граммов, наименьший – 650.

За неделю в Казани было зарегистрировано 337 браков.

Ранее мы сообщали, что жительница Набережных Челнов родила 12-го ребенка в Аргентине.

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