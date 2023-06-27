Глава Татарстана принял участие в совещании с полпредом президента в ПФО

Собравшиеся подняли темы социально-экономического развития регионов округа

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании, проведенном в режиме видеоконференции полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Собравшиеся подняли темы социально-экономического развития регионов округа, также обсуждались меры поддержки населения и бизнеса.

Помимо Минниханова, Татарстан на совещании представляли первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, главы некоторых министерств и ведомств.

Ранее мы сообщали, что Михаил Мишустин и Рустам Минниханов провели рабочую встречу в Казани.

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