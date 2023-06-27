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НовостиОбщество27 июня 2023 9:47

В 2023 году в Татарстане военно-спортивную подготовку пройдут 900 детей

Они для этого поедут в лагерь отдыха
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Подготовка для ребят будет бесплатной.

Подготовка для ребят будет бесплатной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане при работе с детьми и молодежью всегда в приоритете была военно-патриотическая подготовка. Каждый год ее проводят для трех тысяч подростков. В 2023-м же планируется, что в республике 900 детей пройдут еще и через военно-спортивную подготовку, сообщил на брифинге глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков.

Для ее прохождения школьникам выделили лагерь отдыха «Чайка». Заезд и содержания для них будет бесплатным.

Отметим, что в районах Татарстана наравне с этим традиционно организуются спортивно-патриотические детские лагеря с палатками.

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