В Казани из-за международного ралли «Шелковый путь» перекроют ряд дорог

Одна из самых крупных гонок в Евразии пройдет в России с 6 по 15 июля. Фото: Рамиль ГАЛИ

Одна из самых крупных гонок в Евразии пройдет в России с 6 по 15 июля. Старт международного ралли «Шелковый путь» запланирован с площади Тысячелетия в Казани, а финиш - в Москве.

В связи с этим в столице Татарстана перекроют ряд дорог, об этом рассказал глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов на брифинге, посвященном проведению крупных летних спортивных событий в республике.

Ограничения будут действовать на следующих участках:

С 26 июня 10.00 до 10 июля 23.00 — спуск с автомобильной дороги вдоль Казанского Кремля на улице Баумана до площади Тысячелетия.

С 3 июля 10.00 до 7 июля 10.00 — от выезда со стадиона «Ак Барс Арена» на улице Чистопольской около парковки Р8 до остановки «Футбольный стадион Казань Арена» возле парковки Р1.

С 5 июля 00.00 до 7 июля 23.00 — по дороге вдоль Казанского Кремля на улице Баумана, от улицы Профсоюзной до улицы Батурина.

С 5 июля 23.00 до 7 июля 8.00 — проезд между цирком и Центральным стадионом.

С 5 июля 23.00 до 6 июля 23.00 — по улице Лево-Булачной, в сторону от улицы Ташаяк до улицы Чернышевского; по улице Право-Булачной, по направлению от улицы Чернышевского до улицы Ташаяк; по улице Профсоюзной, от улицы Чернышевского до улицы Право-Булачной; съезд с улицы Кремлевская набережная на площадь Тысячелетия; по площади Тысячелетия, от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы, в обе стороны.

Ранее мы рассказывали, что из-за ночного забега в Казани также перекроют дороги.

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