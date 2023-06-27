В Казани закрывается резиденция креативных индустрий «Штаб»

Резиденция креативных индустрий «Штаб» открылась в 2015 году. Фото: пресс-служба «Штаба»

Сегодня, 27 июня, последний день будет работать резиденция креативных индустрий «Штаб». Проект заявил о своем закрытии в telegram-канале.

Резиденция креативных индустрий «Штаб» открылась в 2015 году и на протяжении 8 лет являлась драйвером развития креативных индустрий и городских проектов в Татарстане. На базе «Штаба» проводились лекции, мастер-классы, выставки, реализовывались федеральные и городские проекты.

В дальнейшем команда «Штаба» планирует развивать программу «Городские модераторы», созданный на базе резиденции, проводить открытые дискуссии и организовывать мероприятия на площадках Казани.

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