На проспекте Вахитова в Набережных Челнах на месяц остановят движение трамваев

Трамваи будут курсировать по временному маршруту через проспект Беляева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 5 утра 28 июня до 5 утра 29 июля движение трамваев по проспекту Вахитова от остановки «Ледовый дворец» до остановки «Узел проспекта Хасана Туфана» будет прекращено. Причина — ремонтные работы.

Трамваи № 3, 4, 6, 7, 8 будут курсировать по временному маршруту через проспект Беляева. Измененные схемы движения можно посмотреть на официальном сайте ООО «Электротранспорт».

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