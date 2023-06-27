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НовостиАвто27 июня 2023 7:29

На проспекте Вахитова в Набережных Челнах на месяц остановят движение трамваев

Здесь будут вестись ремонтные работы
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Трамваи будут курсировать по временному маршруту через проспект Беляева.

Трамваи будут курсировать по временному маршруту через проспект Беляева.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 5 утра 28 июня до 5 утра 29 июля движение трамваев по проспекту Вахитова от остановки «Ледовый дворец» до остановки «Узел проспекта Хасана Туфана» будет прекращено. Причина — ремонтные работы.

Трамваи № 3, 4, 6, 7, 8 будут курсировать по временному маршруту через проспект Беляева. Измененные схемы движения можно посмотреть на официальном сайте ООО «Электротранспорт».

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах саперы проверят места празднования Курбан-байрам.

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