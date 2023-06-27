Мэр Набережных Челнов пришел на выписку из роддома сыновей участников СВО

Поздравление от главы автограда принимали семьи Ахметшины и Опурины. Фото: пресс-служба мэрии Наб. Челнов

В семьях военнослужащих из Набережных Челнов, которые проходят службу в зоне СВО, родились два мальчика. Мэр города пришел на их выписку в роддом.

Поздравление от главы автограда принимали семьи Ахметшины и Опурины. Мальчиков назвали Тамирлан и Александр. Матери получили от мэра по 100 тысяч рублей.

«Желаю, чтобы дети росли крепкими и здоровыми на радость родным и близким!», - сказал Магдеев.

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