В Татарстане за три года по соципотеке получили жилье более 2 тысяч семей

Молодые жители республики получают квартиры в чистовой отделке и по льготной цене Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за три года действия программы соципотеки жилье получили более 2 тысяч семей. Всего в очереди было 3655 семей.

Наиболее активное участие в программе принимают жители Казани. Здесь в новые квартиры переехали 1345 семей. На втором месте Нижнекамск, где новоселье отпраздновала 281 семья. Третьи в списке Набережные Челны (238).

По программе Госжилфонда РТ молодые жители республики получают квартиры в чистовой отделке и по льготной цене.

Ранее мы сообщали, что в Казани в 2023 году сдадут шесть домов по соципотеке.

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