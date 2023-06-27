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НовостиЗдоровье27 июня 2023 5:36

В Татарстане расширен перечень районов по оказанию услуг ранней помощи

В список вошли еще четыре района республики
Адам САГАЛ
Ранняя помощь — это комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг

Ранняя помощь — это комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане расширен перечень районов, где действует пилотный проект по оказанию услуг ранней помощи. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

До недавнего времени в список входили Казань, Набережные Челны, Тукаевский и Высокогорский районы. Теперь в него включены Альметьевский, Зеленодольский, Елабужский и Нижнекамский районы региона.

Ранняя помощь — это комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, которые оказываются на межведомственной основе детям из целевой группы и членам их семей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в 2022 году отток медицинских кадров составил 567 человек.

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