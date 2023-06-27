Глава Минобрнауки РТ сравнил детсады без лицензии с камерами хранения

После публикации видео из частного детского сада Следком начал проверку. Фото: Минобрнауки РТ

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин сравнил детсады без лицензии с камерами хранения. Так он прокомментировал инцидент, когда в подсобке частного детского сада в Петречинском районе заперли ребенка.

«Эти сады являются не полноценными детскими садами, а учреждениями, где идет уход и присмотр за детьми. Там нет программы, учителей, работников. Получается, просто закрыли… привели ребенка, оставили, накормили, напоили, а развивающей среды нет. Получается, мы просто сдаем детей в камеру хранения», — прокомментировал Хадиуллин.

После публикации видео из частного детского сада Следком начал проверку. Предположительно, в подсобке была заперта двухлетняя девочка. Отрицательные отзывы об учреждении дали и бывшие работники.

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