В Татарстане с 1 июля повысятся тарифы на жилищные услуги

Коммунальные тарифы индексировать не будут Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане с 1 июля повысятся жилищные тарифы. Индексация составит 6%.

Повышение коснется только жилищных услуг – уборки придомовой территории, капремонт, управление жилым фондом и других. Коммунальные тарифы индексировать не будут – они, как и обещали власти, останутся прежними минимум до 2024 года.

Квитанции с новыми тарифами жители Татарстана получат в августе, сообщает «Татарстан-24» со ссылкой на Центр общественного контроля в сфере ЖКХ.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане тарифы на тепло проиндексируют 1 июля 2024 года.

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