В Нижнекамске бывший стажер полиции приговорен к колонии за пытки задержанного

Не выдержав издевательств, нижнекамец написал явку с повинной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнекамске бывший стажер полиции приговорен к полутора годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия. В 2016 году он вместе с другими работниками отдела добивались пытали задержанного местного жителя Ильдара Камалеева, надев ему на голову пакет и засунув половую тряпку в рот. Гособвинение просило для подсудимого шесть лет лишения свободы. Но потерпевший уточнил, что стажер был заложником ситуации и не мог поступить иначе в присутствии руководителей.

Камалеева полицейские подозревали в избиении пенсионера. По материалам дела, его пытали три сотрудника. Предполагается, что мужчина получил около 20 ударов по разным частям тела. Не выдержав издевательств, нижнекамец написал явку с повинной.

Дело всплыло после самоубийства местного жителя — 22-летнего Ильназа Пиркина. Осенью 2017 года он подозревался в хищении автомагнитолы. Оперативники пытались получить от него признательные показания в совершении еще 47 краж, при этом они применяли насилие. В октябре парня не стало. Перед этим он записал родственникам видеообращение, в котором не отрицал кражу одной автомагнитолы, но заявил, что в полиции его пытали. Позже поступили жалобы на сотрудников полиции и от других жителей города, в том числе от Ильдара Камалеева.

Ранее мы сообщали, что в УВД Набережных Челнов проводят проверку после поножовщины, участницей которой стала сотрудница полиции.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram