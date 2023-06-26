ФОТО: ППК "Содружество"

С 1 июля изменится расписание движения поезда из Яранска в Йошкар-Олу. Об этом рассказали в пресс-службе пригородной пассажирской компании «Содружество».

Сообщается, что изменения затронут поезд № 6452. Теперь из Яранска транспорт будет выезжать на 15 минут раньше обычного – в 04:35. Прибывать в Йошкар-Олу поезд будет, соответственно, тоже раньше – в 7:10.

Подробную информацию по всем изменениям в графике курсирования пригородных поездов можно получить: по телефону 8 (937) 625-04-33, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на сайте пригородной компании ППК «Содружество».

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