ФОТО: Следком Чувашии

В Чебоксарах прикрыли сеть подпольных казино, сообщают в пресс-службе Следственного комитета Чувашии.

Нелегальные игровые салоны были открыты ОПГ из 5 человек. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статье 171.2 УК РФ.

Следствие считает, что с сентября 2021 года по июнь 2023-го обвиняемые открывали подпольные казино – проводили азартные игры с использованием специального оборудования в нежилых помещениях Чебоксар. Их деятельность была пресечена силовиками.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram