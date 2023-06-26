ФОТО: kzn.ru

У входа в парк Горького в Казани появятся скамейки, столики и навесы для комфортного отдыха гостей, рассказали в мэрии города.

Сейчас в общественном пространстве ведутся работы по реконструкции и благоустройству.

Сообщается, что площадь парка в результате увеличится на 12 тысяч квадратных метров. Около монумента и стелы появится парадная зона. Зону остановки и спусков в подземный переход объединят в единый проницаемый комплекс.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram