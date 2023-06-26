Фото: Мария ЛЕНЦ

К концу недели в Татарстан снова придут дожди и грозы, сообщает республиканский Гидрометцентр.

По информации синоптиков, 27 и 28 июня на территории республики будет тепло, дневные температуры будут достигать отметки в +28. В четверг, 29 числа, имеется небольшая вероятность осадков.

А 30 июня и 1 июля в Татарстан придут дожди, местами с грозами и сильным ветром. Но все равно будет тепло. Синоптики обещают от +22 до +28.

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