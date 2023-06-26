ФОТО: kzn.ru

Площадь общественных пространств в Казани с 2012 года стала больше в три раза, передает мэрия города. Если раньше она насчитывала 174 га, то сейчас превышает 531 га.

На деловом понедельнике в администрации мэр Ильсур Метшин заявил о необходимости продолжения реновации общественных пространств города.

В настоящее время в Казани ведется реконструкция и строительство восьми таких объектов. Среди общественных пространств, где производятся работы, - велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы, «Сад рыбака», «Зеркала Татарстана», парк Горького, бульвар на улице Серова и другие.

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