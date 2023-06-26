ФОТО: kzn.ru

Жителей Казани предупреждают о перекрытии проезжей части на улице Алексей Козина. Информацию об этом разместила пресс-служба администрации города.

Уточняется, что движение будет перекрыто по причине строительства трасс водопровода и напорной канализации.

В Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани сообщают, что с 28 июня по 21 июля будет закрыт участок дороги у дома №60 на улице Сибгата Хакима.

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