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НовостиОбщество26 июня 2023 16:26

Жителей Казани предупреждают о перекрытии проезжей части на улице Алексей Козина

Ограничения движения связаны со строительством трасс водопровода
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

Жителей Казани предупреждают о перекрытии проезжей части на улице Алексей Козина. Информацию об этом разместила пресс-служба администрации города.

Уточняется, что движение будет перекрыто по причине строительства трасс водопровода и напорной канализации.

В Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани сообщают, что с 28 июня по 21 июля будет закрыт участок дороги у дома №60 на улице Сибгата Хакима.

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