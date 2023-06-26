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НовостиОбщество26 июня 2023 15:54

Мэр Челнов Наиль Магдеев вручил денежные премии хирургам БСМП

Он поблагодарил медиков за их нелегкий труд
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: nabchelny.ru

ФОТО: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил денежные премии хирургам БСМП. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Магдеев поблагодарил медиков за их нелегкий труд на аппаратном совещании. Он отметил победителей конкурса «Ак чәчәкләр – 2023» - челнинские хирурги выиграли в татарстанском конкурсе в номинации «Уникальный случай».

Глава города поздравил врачей с победой, а также одарил их благодарственными письмами и денежными премиями.

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