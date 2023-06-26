ФОТО: nabchelny.ru

Блок «Г» инфекционной больницы Набережных Челнов должны отремонтировать до конца лета, рассказали в пресс-службе мэрии города. В настоящее время на объекте трудится 100 человек.

Стало известно, что на сегодняшний день в медучреждении занимаются ремонтом фасада, внутренней отделкой, ведется монтаж окон и устройство коммуникаций. Уже закуплено некоторое медицинское оборудование. Одним словом, работа идет по всем направлениям.

Капитальный ремонт в блоке «Г» должен быть завершен к 1 сентября, чтобы встретить осенний сезон во всеоружии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram