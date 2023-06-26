Фото: Даниил ОПАРИН

Почти 50 миллионов рублей Татарстан получит на лекарства для льготников. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин 19 июня.

Самую большую сумму из выделенных средств, по традиции, получит Московская область. Наименьшую – Чукотский автономный округ. Татарстану достанется дополнительных 48,7 миллионов рублей.

Федеральная поддержка направлена на нуждающихся людей, потребность в лекарствах у которых определяет врач. Среди льготников ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и другие.

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