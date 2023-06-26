В тренерский штаб казанского «Рубина» вошел Бенджамин Дюрей

Бенджамин Дюрей родом из Германии. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В тренерский штаб казанского ФК «Рубин» вошел 43-летний немецкий специалист Бенджамин Дюрей. Ранее он уже работал с Рашидом Рахимовым в грозненском «Ахмате».

Бенджамин Дюрей родом из Германии. Трудился ассистентом в немецком клубе «Галлешер», был главным тренером в ФК «Нойштрелиц», а также работал в китайской команде «Хэбэй».

В прошедшем сезоне 2022/23 Дюрей являлся ассистентом главного тренера в немецком «Меппене», сообщает пресс-служба ФК «Рубин».

Ранее стало известно, что бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Мацей Рыбус также перешел в казанский «Рубин».

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