Посреди Волги в Казани нашли трубу длиной 30 метров

Опасный участок оградили навигационными знаками.
Фото: МЧС Татарстана
Сегодня, 26 июня, на Волге в районе улицы Магистральной поселка Новое Победилово на поверхности воды обнаружили металлическую трубу длиной порядка 30 метров.
Труба, торчащая над водой, требует от водителей судов осторожности и соблюдения особых правил движения в области препятствия. Для этого опасный участок оградили навигационными знаками.
Наибольшую опасность эта труба имеет для маломерных судов, плывущих на высокой скорости, предупреждает МЧС Татарстана.
Напомним, ранее в Татарстане рыбак утонул, сорвавшись с берега.
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