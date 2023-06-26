Посреди Волги в Казани нашли трубу длиной 30 метров

Опасный участок оградили навигационными знаками. Фото: МЧС Татарстана

Сегодня, 26 июня, на Волге в районе улицы Магистральной поселка Новое Победилово на поверхности воды обнаружили металлическую трубу длиной порядка 30 метров.

Труба, торчащая над водой, требует от водителей судов осторожности и соблюдения особых правил движения в области препятствия. Для этого опасный участок оградили навигационными знаками.

Наибольшую опасность эта труба имеет для маломерных судов, плывущих на высокой скорости, предупреждает МЧС Татарстана.

Напомним, ранее в Татарстане рыбак утонул, сорвавшись с берега.

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