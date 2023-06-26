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НовостиЭкономика26 июня 2023 13:15

Минниханов поздравил коллектив Казанского порохового завода с 235-летием предприятия

Раис Татарстана лично принял участие в торжественном мероприятии по случаю юбилея
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Раис Татарстана пожелал заводу дальнейшего развития и новых трудовых побед. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана пожелал заводу дальнейшего развития и новых трудовых побед. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В понедельник, 26 июня, раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном мероприятии по случаю 235-летия Казанского порохового завода. На предприятии работают более 2,5 тысячи человек.

Глава республики выразил признательность коллективу завода, отметив их профессионализм и ответственность в работе. Отдельно Минниханов также поблагодарил ветеранов производства.

Раис Татарстана пожелал заводу дальнейшего развития и новых трудовых побед, после чего были вручены государственные награды.

Ранее мы рассказывали, что на территории Казанского порохового завода находятся знаменитые Шуховские башни, которые намереваются спасти.

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