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НовостиОбщество26 июня 2023 13:00

В Набережных Челнах скончалась артистка татарского драмтеатра

Гульназире Лутфуллиной было 68 лет
Адам САГАЛ
Гульназира Гусмановна родом из Пермского края. Фото: татарский драмтеатр

Гульназира Гусмановна родом из Пермского края. Фото: татарский драмтеатр

В Набережных Челнах 25 июня скончалась заслуженная артистка Татарстана Гульназира Лутфуллина. Она работала в татарском драмтеатре. Ей было 68 лет.

Гульназира Гусмановна родом из Пермского края. Ее детство прошло в Сармановском районе. Окончила Казанское театральное училище. С 1993 года работала в татарском драмтеатре Набережных Челнов.

Выражаем соболезнования родным и близким.

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