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НовостиЗвезды26 июня 2023 12:33

Эмир Кустурица на русском языке пригласил на музыкальный фестиваль в Елабуге

Праздник пройдет с 29 июня по 2 июля
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

С 29 июня по 2 июля пройдет V Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Один из главных гостей, сербский режиссер и актер кино Эмир Кустурица на русском языке пригласил всех желающих на праздник.

Кустурица выступит со своим коллективом No Smoking Orchestra на фестивале 30 июня. Гости смогут также увидеть выступления поэта Влада Маленко, пианистки Варвары Мягковой и не только.

Ранее мы рассказывали, кто еще станет главными гостями музыкального фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге».

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