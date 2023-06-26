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НовостиСпорт26 июня 2023 11:59

Новый сезон в КХЛ стартует с матча казанского «Ак Барса» и ЦСКА

Игра пройдет 1 сентября
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Игра пройдет 1 сентября в столице.

Игра пройдет 1 сентября в столице.

Фото: Ак Барс

Новый сезон регулярного чемпионата КХЛ начнется с матча казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА. Игра пройдет 1 сентября в столице в рамках розыгрыша Кубка открытия.

Первый домашний матч сезона 2023/2024 в Казани «Ак Барс» сыграет 4 сентября. В этот день команда встретится с челябинским «Трактором», поделились в пресс-службе хоккейного клуба.

Ранее Зинэтула Билялетдинов прокомментировал решение продолжить работу с «Ак Барсом» в качестве главного тренера.

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