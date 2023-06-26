Новый сезон в КХЛ стартует с матча казанского «Ак Барса» и ЦСКА

Игра пройдет 1 сентября в столице. Фото: Ак Барс

Новый сезон регулярного чемпионата КХЛ начнется с матча казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА. Игра пройдет 1 сентября в столице в рамках розыгрыша Кубка открытия.

Первый домашний матч сезона 2023/2024 в Казани «Ак Барс» сыграет 4 сентября. В этот день команда встретится с челябинским «Трактором», поделились в пресс-службе хоккейного клуба.

Ранее Зинэтула Билялетдинов прокомментировал решение продолжить работу с «Ак Барсом» в качестве главного тренера.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram