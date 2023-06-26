В Татарстане создан совет по вопросам повышения качества жизни жителей республики

Структура будет реализовывать в Татарстане национальные социальные инициативы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане создан совет по вопросам повышения качества жизни граждан, проживающих на территории региона. Указ о его образовании подписал раис республики Рустам Минниханов.

Структура будет реализовывать в Татарстане национальные социальные инициативы, внедрять региональный социальный стандарт, а также повышать уровень удовлетворенности местных жителей качеством социальных услуг.

Деятельность совета также коснется вопросов в области здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты, населения, молодежной политики, развития городской среды. Возглавил совет Рустам Минниханов.

Напомним, ранее татарстанские вице-премьер Лейла Фазлеева и министр Ринат Садыков попали под санкции ЕС.

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