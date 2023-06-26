Психолог из Казани выступила против отмены домашнего задания

Психолог считает, что домашняя работает позволяет ребенку стать более самостоятельным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил о готовности создания инициативы об отмене домашних заданий в школах. Свое мнение по этому вопросу высказала заведующая кафедрой педагогической психологии Института психологии и образования КФУ, кандидатом психологических наук Ирина Лушпаева.

«Домашнее задание — это продолжение той работы, которую учитель начал в классе, с тем, чтобы потом ребенок, получив это задание, продолжил самостоятельно мыслить и размышлять о том, что он понял и чего не понял. Тогда он начинает свою умственную поисковую деятельность в рамках домашней подготовки», — цитирует специалиста «Вести Татарстан».

Психолог считает, что домашняя работает позволяет ребенку стать более самостоятельным, а также учит доводить начатое до конца.

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