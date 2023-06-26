Подведены итоги летней Спартакиады работников организаций системы «Транснефть»

На спортивных объектах г. Казани 24-25 июня прошла V летняя Спартакиада работников организаций системы ПАО «Транснефть», приуроченная к 30-летнему юбилею ПАО «Транснефть».

Организатором корпоративных состязаний выступило АО «Транснефть – Прикамье». Участниками мероприятия стали более 570 спортсменов со всей России – работники ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» – всего 24 команды.

Корпоративная спартакиада по 8 видам спорта прошла на базе Деревни Универсиады. В 2013 году на этих спортивных объектах состоялись международные летние студенческо-молодёжные спортивные соревнования.

В течение двух дней спортсмены из 24 предприятий соревновались в баскетболе, волейболе, легкой атлетике, мини-футболе, шахматах, настольном теннисе, бильярде и плавании. В общей сложности призерам спартакиады вручен 21 комплект медалей. Судейская коллегия была представлена квалифицированными судьями из спортивных федераций г. Казани.

Выступая на церемонии закрытия, вице-президент ПАО «Транснефть» Борис Михайлович Король назвал укрепление корпоративных связей, развитие физической культуры и спорта одними из главных достижений спартакиады.

«Вы показали силу воли, стремление к достойному результату и победу над собой. Спартакиада дала возможность вдохновиться, получить положительные эмоции, проявить командный дух и корпоративное единство», - отметил он.

СПРАВКА

Спортивное движение является важной частью кадровой политики компании «Транснефть», отмечающей в 2023 году 30-летие своей деятельности. Летние и зимние спартакиады проводятся с 2011 года.

Состязания организуются в 3 этапа. На первом этапе соревнования проходят внутри каждой организации системы «Транснефть» для формирования сборной команды. На втором – региональные соревнования между сборными нескольких организаций, объединенных в группы по территориальному расположению. На третьем, заключительном этапе, соревнуются команды, победившие на региональном этапе.