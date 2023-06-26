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НовостиСпорт26 июня 2023 8:42

Полуфинал медийной футбольной лиги в Казани собрал рекордную аудиторию

Онлайн за матчами наблюдали 230 тысяч болельщиков
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Матчи прошли на «Ак Барс Арене».

Матчи прошли на «Ак Барс Арене».

Фото: Александр ГЛУЗ

В воскресенье, 25 июня, на «Ак Барс Арене» в Казани прошел полуфинал футбольной Медиалиги. За двумя матчами наблюдала рекордная аудитория: более 15 тысяч болельщиков на трибунах и 230 тысяч зрителей в соцсетях.

«Родина Медиа» обыграла «Бей Беги» со счетом 3:0, а 2Drots одержали победу над «Амкалом» с результатом 1:0. Финальный матч турнира между победителями пройдет в «Лужниках» в Москве уже 1 июля.

Напомним, ранее экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Мацей Рыбус перешел в казанский «Рубин».

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