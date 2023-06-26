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НовостиНедвижимость26 июня 2023 8:02

В Казани для борьбы с вандализмом в парках увеличат число камер

Метшин также призвал полицию работать сообща над этим вопросом
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
На скамейках вдоль Кремлевской дамбы в первый же день нарисовали граффити.

На скамейках вдоль Кремлевской дамбы в первый же день нарисовали граффити.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани проблему вандализма в парках намерены решать с помощью увеличения числа камер. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал градоначальник Ильсур Метшин.

За прошедшую неделю в городе разрушили двери и оборудование общественных туалетов в парках «Салават Купере» и «Белые цветы», а на скамейках возле велопешеходного маршрута вдоль Кремлевской дамбы в первый же день нарисовали граффити.

Метшин отметил, что УВД не помогает в проблеме, считая, что это не их уровень ответственности. Мэр Казани призвал полицию работать сообща над этим вопросом, указав на то, что вандализм - это порча государственного имущества, на которое уходят деньги налогоплательщиков.

Ранее в Казани искали способ сохранить и перенести в парк знаменитые Шуховские башни.

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