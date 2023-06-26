Жителей Набережных Челнов напугало чучело около многоквартирного дома

Особенно жутко картина будет смотреться ночью
Фото: из соцсетей
Жителей Набережных Челнов напугало чучело на газоне около жилого многоквартирного дома. Фотографию опубликовали в соцсети.
Местные жители изготовили композицию, где на скамейке сидит нижняя часть туловища человека. На импровизированных ногах одеты джинсы и кроссовки, сверху стоит корзина с цветами.
Горожане удивились такому чучелу. Кто-то предположил, что особенно жутко картина будет смотреться ночью.
Ранее мы сообщали, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал горожан сажать деревья во дворах.
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