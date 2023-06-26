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НовостиОбщество26 июня 2023 7:14

Жителей Набережных Челнов напугало чучело около многоквартирного дома

Кто установил композицию, пока неизвестно
Адам САГАЛ
Особенно жутко картина будет смотреться ночью

Особенно жутко картина будет смотреться ночью

Фото: из соцсетей

Жителей Набережных Челнов напугало чучело на газоне около жилого многоквартирного дома. Фотографию опубликовали в соцсети.

Местные жители изготовили композицию, где на скамейке сидит нижняя часть туловища человека. На импровизированных ногах одеты джинсы и кроссовки, сверху стоит корзина с цветами.

Горожане удивились такому чучелу. Кто-то предположил, что особенно жутко картина будет смотреться ночью.

Ранее мы сообщали, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал горожан сажать деревья во дворах.

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