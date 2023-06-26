Сабантуй в поселке Мирный в Казани посетили свыше 110 тысяч человек

Никаких нарушений и непредвиденных ситуаций на площадках празднования Сабантуя не было. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В субботу, 24 июня, в Казани с размахом отметили Сабантуй 2023. Праздник в поселке Мирный посетили свыше 110 тысяч человек. Статистику привел мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

На казанском ипподроме, где проходили скачки, собралось более 75 тысяч гостей, а в Дербышках и на озере Лебяжьем - десятки тысяч жителей и гостей города. При этом градоначальник отметил, что никаких нарушений и непредвиденных ситуаций на площадках празднования Сабантуя не было.

Ранее мы рассказывали, что психолог из Казани подверглась травле из-за семинара в Дагестане.

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