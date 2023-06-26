На Сабантуе в Казани представили самый большой баурсак в России

Показатель занесен в Книгу рекордов России. Фото: пресс-служба Менделеевского района

На Сабантуе в Казани в подворье Менделеевского района представили самый большой баурсак в России. Показатель занесен в Книгу рекордов России – вес десерта составил 1634,6 кг.

Над баурсаком трудилась команда из 30 человек, блюдо готовили три дня. Специалистам потребовалось 700 кг теста и более тонны меда с сахаром. Собирали композицию 10 человек в течение 20 часов. Даже на взвешивание баурсака эксперту Книги рекордов России потребовалось три часа.

Кроме этого, в подворье Менделеевского района показали химическое шоу и мастер-классы по приготовлению баурсака и вышиванию скатертей.

Ранее мы сообщали, что в Менделеевске построят семейный центр с коворкингом и кинозалом.

Над баурсаком трудилась команда из 30 человек, блюдо готовили три дня

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