В Казани состоялся «Китайский Сабантуй» с соревнованиями на лодках-драконах

Собравшиеся смогли посмотреть зрелищные гонки на лодках «Дракон». Фото: Минпромторг РТ

В Казани 25 июня в Центре гребных видов спорта состоялся праздник китайских лодок «Дракон» или, как его назвали в народе, «Китайский Сабантуй».

Мероприятие посетили свыше 15 тысяч человек. В их числе были Генконсул КНР в Казани Сян Бо и Генконсул Ирана в Казани Давид Мирзахани.

Как отметил вице-премьер РТ Олег Коробченко, в Татарстане большое количество студентов и предприятий Китая, но про саму республику и ее культуру мало кто знает и именно поэтому вместе с господином Сян Бо они решили организовать этот праздник.

Собравшиеся смогли посмотреть зрелищные гонки на лодках «Дракон», принять участие в турнире по стрельбе из лука, выучить несколько фраз на китайском языке.

В соревнованиях на лодках «Дракон» участвовали 20 команд, представляющих предприятия Татарстана. По итогам победителем стала команда Сетевой компании.

Ранее мы сообщали, что первый российско-китайский форум «Ростки» пройдет в Казани 7 и 8 сентября.

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