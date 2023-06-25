Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане синоптики прогнозируют потепление до +27. Прогноз погоды на ближайшие дни разметили на официальном сайте республиканского Гидрометцентра.

Так, 27 июня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Столбик термометра на территории Татарстана минимально опустится до +6. А днем воздух прогреется до +25.

28 июня в республику вернется совсем летняя погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ночью ожидается от +8 до +13. Местами разогреет до +27.

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