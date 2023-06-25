ФОТО: "Лиза Алерт" РТ

В Татарстане нашли живым 23-летнего рыбака, пропавшего 5 дней назад. Об этом рассказали в республиканском поисковом отряде «Лиза Алерт».

Известно, что Азат Солтанов отправился на рыбалку в Мамадыш. Когда рыбак собрался домой, он оповестил об этом родных. Однако до дома он так и не доехал, телефон парня был выключен.

Спустя время поисковым отрядом был найден автомобиль Солтанова. У машины было разбито стекло. А сегодня, 25 июня, нашли и самого рыбака. К счастью, он жив. Обстоятельства пропажи человека не уточняются.

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