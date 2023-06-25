ФОТО: kzn.ru

В казанском сквере имени Аксенова 28 июня стартуют летние кинопоказы, рассказали в пресс-службе мэрии.

Кинотеатр начнет свою работу с фильма «Батя». Он начнется в 20:30. Следующий сеанс запланирован на 12 июля. Вниманию гостей предоставят документальный фильм «История камчатского сноубордиста». 26 июля в программе кинотеатра мультфильм «Колдуй отсюда».

Организатором показов выступает дирекция парков и скверов Казани совместно с фондом «Татаркино».

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