ФОТО: департамент животного мира Марий Эл вк

Почти 4 тысячи жителей Марий Эл подали заявление, чтобы поохотиться на медведя и копытных, передает республиканский департамент животного мира.

Отмечается, что крайний срок приема заявок 30 июня. Ее можно подать через портал госуслуг.

Кроме того, в Марий Эл утвердили лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов. Среди них установленный лимит на лося составляет 516 особей, на бурого медведя – 137 особей. Рысь, барсук и пятнистый олень составляют 1, 24 и 2 особи, соответственно.

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