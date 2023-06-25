Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2023 11:27

Школьники Йошкар-Олы стали серебряными призерами российского фестиваля креативных индустрий

В Москве подвели итоги фестиваля «Живи! Твори! Созидай!»
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: администрация Йошкар-Олы

ФОТО: администрация Йошкар-Олы

Школьники Йошкар-Олы стали серебряными призерами российского фестиваля креативных индустрий, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Накануне в Москве подвели итоги фестиваля «Живи! Твори! Созидай!», организатором которого стала Лига юных журналистов России. Дипломами 2-й степени были награждены юные жители Йошкар-Олы.

Сообщается, что Василиса Фурзикова, учащаяся гимназии № 14, и Никита Журкин из лицея имени Ломоносова занимаются в местной детской киностудии «ЗУМ». На фестивале ребята стали призерами в номинации «Медиа».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram