ФОТО: администрация Йошкар-Олы

Школьники Йошкар-Олы стали серебряными призерами российского фестиваля креативных индустрий, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Накануне в Москве подвели итоги фестиваля «Живи! Твори! Созидай!», организатором которого стала Лига юных журналистов России. Дипломами 2-й степени были награждены юные жители Йошкар-Олы.

Сообщается, что Василиса Фурзикова, учащаяся гимназии № 14, и Никита Журкин из лицея имени Ломоносова занимаются в местной детской киностудии «ЗУМ». На фестивале ребята стали призерами в номинации «Медиа».

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