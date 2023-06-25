Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2023 10:45

В Чебоксарах вышел в рейс первый в России троллейбус финансовой грамотности

В нем работают волонтеры, сотрудники финансовых организаций
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: Министерство финансов Чувашии

ФОТО: Министерство финансов Чувашии

23 июня в Чебоксарах вышел в рейс первый в России троллейбус финансовой грамотности. Об этом рассказали в республиканском министерстве финансов.

Сообщается, что курсировать транспорт будет по круговому маршруту №21 – от остановки «Улица Мичмана Павлова» до остановки «Медицинский центр».

Уникальный троллейбус имеет опознавательные знаки в виде ярко-голубой полосы с лозунгами «Стань волонтером финансового просвещения» и «Дружи с финансами». Внутри него – информационные листовки с советами по правильному планированию бюджета и формированию накоплений, защите от мошенников и разумному кредитованию.

На транспорте работают волонтеры, консультанты из финансовых организаций.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram