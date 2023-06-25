ФОТО: Министерство финансов Чувашии

23 июня в Чебоксарах вышел в рейс первый в России троллейбус финансовой грамотности. Об этом рассказали в республиканском министерстве финансов.

Сообщается, что курсировать транспорт будет по круговому маршруту №21 – от остановки «Улица Мичмана Павлова» до остановки «Медицинский центр».

Уникальный троллейбус имеет опознавательные знаки в виде ярко-голубой полосы с лозунгами «Стань волонтером финансового просвещения» и «Дружи с финансами». Внутри него – информационные листовки с советами по правильному планированию бюджета и формированию накоплений, защите от мошенников и разумному кредитованию.

На транспорте работают волонтеры, консультанты из финансовых организаций.

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