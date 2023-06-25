ФОТО: kzn.ru

В казанском поселке Дербышки открыли филиал детской поликлиники №6 для 11,5 тысяч детей, рассказали в пресс-службе администрации столицы Татарстана.

22 июня новое медучреждение посетили министр здравоохранения России Михаил Мурашко, раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Михаил Мурашко подчеркнул, что детскому здравоохранению сегодня уделяется особое внимание, каждую неделю в стране открываются медицинские организации, помогающие детям. Минниханов добавил, что филиал поликлиники №6 – это проект, который реализуется совместно с федеральными коллегами.

Стоит отметить, новое медучреждение будет оснащено современным оборудованием и всем необходимым для комфортного пребывания маленьких пациентов. Больница рассчитана на 180 посещений, в ее составе – 10 коек для дневного пребывания, круглосуточный травмпункт и благоустроенные зоны ожидания.

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